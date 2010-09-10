Сестра
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Сестра
Всем привет. Пришла за советом. Думаю, что подарить сестре на день рождения. Она ничем особо не увлекается - работа-дом. Но у нее дома очень много живых цветов, прямо как в оранжерею заходишь - может для них что-то? Что посоветуете?
Re: Сестра
Я тоже пыталась цветочки дома выращивать. Мужа только измучила - ходил со мной по магазинам, то землю покупали то еще что. В итоге кошка все цветы съела - на этом эксперимент закончился
Re: Сестра
Ну смотрите. Если хотите подарить что-то связанное именно с ее увлечением цветами, то можно какую-нибудь декоративную полочку или что-то в этом роде купить. Еще можно очень красивые кашпо или цветочные горшки подобрать. Думаю, что полно интернет магазинов с хорошим выбором: https://www.lechuza.ru/ Единственное, надо учесть и продумать как это будет выглядеть рядом с ее коллекцией. В том плане, чтобы гармонично смотрелось, а не так, что все горшки белые, а один зеленый в горошек.
Re: Сестра
А я предпочитаю дарить деньги. Во первых, голову ломать не надо, во вторых человек в любом случае лучше знает что ему надо, и потратит эту сумму на что-то по настоящему нужное
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Сестра
деньги как по мне вообще не вариант. Это подарок без памяти(((никто и не вспомнит, что купил на подаренные деньги. Удивите сестру чем-то оригинальным и не забываемым, например, подарите ей полный сундучок украшений, пусть даже ювелирной бижутерии, которую закажите оптом в магазине http://bijusvit.com.ua/products/bizhuteriya-iz-stali/podveski-stal/
Re: Сестра
А мне кажется, что отличным подарком для сестры будут красивые наручные часы. Из не дорогих, но очень качественных часов могу вам порекомендовать выбрать бренд CASIO -https://www.gadgetstyle.com.ua/54404-casiocollection-wristwatches-features/ из которых вы наверняка сможете выбрать достойный подарок для своей сестры.
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