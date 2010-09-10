Программное обеспечения для бухучета на Украине
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Программное обеспечения для бухучета на Украине
Когда нам потребовалось установить программу бухучета , на м порекомендовали Делта Софт : https://delta-soft.ua/ которая занимается разработкой такого программного обеспечения. После установки это ПО стало на много проще работать , так как автоматизировался финансовый и складской учет, контролировать корректность информации и вовремя сдавать все отчеты.
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