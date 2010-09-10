Трава на сенаж
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Трава на сенаж
Подскажите какую-нибудь хорошую травосмесь, которая идеально пойдет под нашу умеренную зону и богатую протеином. Ну и конечно где ее выгодно купить тоже буду рад знать.
Re: Трава на сенаж
Для сенажа вам даже лучше взять не траву, а травосмесь, которые богаты всякими микроэлементами и витаминами. к тому же у них больше урожайность. Для нашей области, например, идеально пойдет травосмесь Суперпротеин в этом вот магазине http://moskorma.ru/semena/kormovye-trav ... i-senazha/ Может есть и лучше вариант, но я только такой знаю.
Re: Трава на сенаж
А какая травосмесь больше богата белками? Мне это сейчас даже больше интересно чем другие варианты. Если конечно таковые есть сейчас. А то меня небольшая овцеферма. Им белки больше нужны.
Re: Трава на сенаж
Белками богата в частности на этом сайте тоже есть альфа протеин. Но овцам подойдет и суперпротеин хорошо. Я бы на вашем месте и то и то посеял бы и сам бы в этом убедился. Хуже точно не будет.
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