Сообщение Sotas » 50 минут назад

Белками богата в частности на этом сайте тоже есть альфа протеин. Но овцам подойдет и суперпротеин хорошо. Я бы на вашем месте и то и то посеял бы и сам бы в этом убедился. Хуже точно не будет.