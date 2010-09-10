Трава на сенаж

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Трава на сенаж

Сообщение Lionel » Сегодня, 21:47

Подскажите какую-нибудь хорошую травосмесь, которая идеально пойдет под нашу умеренную зону и богатую протеином. Ну и конечно где ее выгодно купить тоже буду рад знать.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Трава на сенаж

Сообщение Níell » Сегодня, 22:07

Для сенажа вам даже лучше взять не траву, а травосмесь, которые богаты всякими микроэлементами и витаминами. к тому же у них больше урожайность. Для нашей области, например, идеально пойдет травосмесь Суперпротеин в этом вот магазине http://moskorma.ru/semena/kormovye-trav ... i-senazha/ Может есть и лучше вариант, но я только такой знаю.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Трава на сенаж

Сообщение Venik » Сегодня, 22:19

А какая травосмесь больше богата белками? Мне это сейчас даже больше интересно чем другие варианты. Если конечно таковые есть сейчас. А то меня небольшая овцеферма. Им белки больше нужны.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Трава на сенаж

Сообщение Sotas » 50 минут назад

Белками богата в частности на этом сайте тоже есть альфа протеин. Но овцам подойдет и суперпротеин хорошо. Я бы на вашем месте и то и то посеял бы и сам бы в этом убедился. Хуже точно не будет.
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