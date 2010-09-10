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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 20 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Фитнес браслет Цитата Сообщение Мастер. » 04 апр 2019, 10:14 Приветствую, вас. Мой фитнес браслет перестал нормально заряжаться, и я очень хочу поменять его на что-то более функциональное и дорогое. Стала просматривать в интернете обзоры и перешла по ссылке https://ru-mi.com/fitnes-braslet-xiaomi-mi-band-3 в раздел со спортивным аксессуаром, который можно сразу заказать с доставкой домой. А вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение, первому попавшемуся на глаза спортивному аксессуару или же лучше будет продолжить вести поиски дальше? Интересно будет с вами обсудить эту тему и надеюсь, что вам захочется высказать свои мнения. Вернуться к началу

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