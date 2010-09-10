В каком банке Украине открыть депозит?
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В каком банке Украине открыть депозит?
Хочу положить положить деньги на депозит в банке Украины. Зашла на этот сайт: https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits где нашла информацию по депозитам и процентным ставкам. Я сама в этом не очень сильно разбираюсь. Может поможете какой депозит лучше открыть и где?.
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