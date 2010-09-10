Бесплатно 88$ на счет

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Бесплатно 88$ на счет

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:30

Всем привет, если вы еще не получали 88$ бонус то поспешите получить. Все что нужно зарегистрироваться ,подтвердить почту и получить денежный бонус. Вводим реальные данные так как вывести деньги сможете только на свое имя.
Сайт для регистрации: http://888pokermaster.com
переходим по верхнему баннеру и регистрируемся( если включена блокировка рекламы то на время отключаем) . Поспешите,предложения ограничено!!!
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