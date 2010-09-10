Тесты по определению степени вальгусной деформации

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staspavlov777
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
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Тесты по определению степени вальгусной деформации

Сообщение staspavlov777 » 56 минут назад

Подскажите, насколько реалистичны онлайн-тесты по определению степени вальгусной деформации? Как например, на https://stopvalgus.ru, недавно жена проходила такой и ей определило, что у неё халюс вальгус в начальной стадии. Она переживает из-за этого и боится, что может быть хуже. Подскажите, что нам стоит делать в такой ситуации? Как лучше быть?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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