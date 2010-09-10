Аппарат для электроэпиляции

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Аппарат для электроэпиляции

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:03

Девочки приветик. Я как-то заскочила к своей соседке , на минутку, а она занималась удалением волос на ногах одним чудным аппаратом для электроэпиляции. И у нее это споро получалась и все так чистенько и гладенько. Когда закончила ногами , сделала в районе бикини. Я тоже попробовала и на удивление удаляет волосики без всякой боли. Тогда я прикинула , зачем покупать другие средства или ходит в салон. Когда можно купить один раз такой аппарат и пользоваться хоть всю жизнь. А вы что скажите?
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