Аппарат для электроэпиляции
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Аппарат для электроэпиляции
Девочки приветик. Я как-то заскочила к своей соседке , на минутку, а она занималась удалением волос на ногах одним чудным аппаратом для электроэпиляции. И у нее это споро получалась и все так чистенько и гладенько. Когда закончила ногами , сделала в районе бикини. Я тоже попробовала и на удивление удаляет волосики без всякой боли. Тогда я прикинула , зачем покупать другие средства или ходит в салон. Когда можно купить один раз такой аппарат и пользоваться хоть всю жизнь. А вы что скажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей