Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:03

Девочки приветик. Я как-то заскочила к своей соседке , на минутку, а она занималась удалением волос на ногах одним чудным аппаратом для электроэпиляции. И у нее это споро получалась и все так чистенько и гладенько. Когда закончила ногами , сделала в районе бикини. Я тоже попробовала и на удивление удаляет волосики без всякой боли. Тогда я прикинула , зачем покупать другие средства или ходит в салон. Когда можно купить один раз такой аппарат и пользоваться хоть всю жизнь. А вы что скажите?