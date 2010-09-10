Онлайн игры для мальчиков и девочек.

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Онлайн игры для мальчиков и девочек.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:05

Всем приветик. Моему малышу очень нравится играть на сайте в онлайн игры для маленьких мальчиков и девочек. Не давно я ему установила новую игру Счастливая обезьянка: http://tonna-games.ru/igry-schastlivaya-obezyanka/ В которую он играет с большим удовольствием. Потому что она очень для него понятна и доступна и очень прекрасный интерфейс. Может кто-то из ваших деток тоже увлекается такими играми. Тогда поделитесь здесь своими играми.
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