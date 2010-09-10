Медитация

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Медитация

Сообщение staspavlov777 » 10 апр 2019, 08:51

Кто-то из вас пробовал хоть когда-либо медитировать? Я вот хочу попробовать ближайшим временем. Просто мой знакомый мне рассказывал, что медитация влияет на мозг очень положительно и сопутствует восстановлению важных элементов в нашем организме, также помогает страдающим от зависимостей.
А вы знали уже об этом? А как вам идея, чтобы вместе как-то собраться и начать медитировать? Говорят групповые занятия - это очень интересно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Медитация

Сообщение Ангелина Дрябова » 29 май 2019, 15:14

мне тоже кажется, что эта информация правдивая и действительно влияет на организм медитация, думаю, стоит попробовать на досуге
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: Медитация

Сообщение gtaa » Сегодня, 11:18

лучший сайт по вашим запросам
https://psychoanalyst.in.ua/
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kitties
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 15:51

Re: Медитация

Сообщение kitties » Сегодня, 12:14

Хых... А я вот никак не одолею понять, что в этом всём таком. Внутренним диалогом ещё в армии в караулах овладел. Засыпаю после неё же раньше, чем до подушки доберусь.
Кто научит? =)
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