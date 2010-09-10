Медитация
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Медитация
Кто-то из вас пробовал хоть когда-либо медитировать? Я вот хочу попробовать ближайшим временем. Просто мой знакомый мне рассказывал, что медитация влияет на мозг очень положительно и сопутствует восстановлению важных элементов в нашем организме, также помогает страдающим от зависимостей.
А вы знали уже об этом? А как вам идея, чтобы вместе как-то собраться и начать медитировать? Говорят групповые занятия - это очень интересно.
А вы знали уже об этом? А как вам идея, чтобы вместе как-то собраться и начать медитировать? Говорят групповые занятия - это очень интересно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Медитация
мне тоже кажется, что эта информация правдивая и действительно влияет на организм медитация, думаю, стоит попробовать на досуге
Re: Медитация
лучший сайт по вашим запросам
https://psychoanalyst.in.ua/
https://psychoanalyst.in.ua/
Re: Медитация
Хых... А я вот никак не одолею понять, что в этом всём таком. Внутренним диалогом ещё в армии в караулах овладел. Засыпаю после неё же раньше, чем до подушки доберусь.
Кто научит? =)
Кто научит? =)
4 сообщения • Страница 1 из 1
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