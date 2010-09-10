Сообщение kitties » 13 авг 2019, 12:14

Хых... А я вот никак не одолею понять, что в этом всём таком. Внутренним диалогом ещё в армии в караулах овладел. Засыпаю после неё же раньше, чем до подушки доберусь.

Кто научит? =)