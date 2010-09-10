Сообщение Изаура » Сегодня, 12:54

У меня сейчас появились свободные деньги, и в жизни если честно не хватает азарта). В игровые автоматы я не играю потому как считаю что там не реально заработать. По этому решила найти для себя нормальную букмекерскую контору в которой можно будет делать ставки на спорт... Что посоветуете?