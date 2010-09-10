Князь вернулся
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Князь вернулся
После долгого отсутствия вернулся один из пользователей форума, который на добровольных началах довольно много лет его модерировал, а затем добровольно (но и, в первую очередь, по убеждениям) от данной ноши отказался.
Последний раз редактировалось Князь 12 апр 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
И это пройдет...
Re: Князь вернулся
Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?
И это пройдет...
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Новости Рязани на www.rzn.info/news»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость