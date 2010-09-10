Сообщение Князь » Вчера, 19:22

После долгого отсутствия вернулся один из пользователей форума, который на добровольных началах довольно много лет его модерировал, а затем добровольно (но и, в первую очередь, по убеждениям) от данной ноши отказался.

Последний раз редактировалось Князь 12 апр 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.

И это пройдет...