Князь вернулся

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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Князь вернулся

Сообщение Князь » Вчера, 19:22

После долгого отсутствия вернулся один из пользователей форума, который на добровольных началах довольно много лет его модерировал, а затем добровольно (но и, в первую очередь, по убеждениям) от данной ноши отказался.
Последний раз редактировалось Князь 12 апр 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
И это пройдет...
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Князь вернулся

Сообщение Князь » Вчера, 19:29

Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?
И это пройдет...
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Князь вернулся

Сообщение Князь » Сегодня, 12:37

Судя по всему - форум ушел в небытие окончательно. Я вернулся - и ушел. Окончательно и бесповоротно.
И это пройдет...
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