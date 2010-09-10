Князь вернулся

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Князь вернулся

Сообщение Князь » 12 апр 2019, 19:22

После долгого отсутствия вернулся один из пользователей форума, который на добровольных началах довольно много лет его модерировал, а затем добровольно (но и, в первую очередь, по убеждениям) от данной ноши отказался.
Последний раз редактировалось Князь 12 апр 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
И это пройдет...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Князь вернулся

Сообщение Князь » 12 апр 2019, 19:29

Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?
И это пройдет...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Князь вернулся

Сообщение Князь » 13 апр 2019, 12:37

Судя по всему - форум ушел в небытие окончательно. Я вернулся - и ушел. Окончательно и бесповоротно.
И это пройдет...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Князь вернулся

Сообщение Колхозник » 14 апр 2019, 19:17

На княжение тебе надо, а не форум модерировать. Есть какие перспективы в этом плане?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3690
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Князь вернулся

Сообщение Vredtech » 26 апр 2019, 22:11

И чё? Всё уже давно протухло и сгнило...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11309
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Князь вернулся

Сообщение UNCLE1911 » 02 май 2019, 14:21

Гордый князек покрутил носом и не решился авгиевы конюшни поразгребать. )))
Иди дальше, лижи путинской браве промежность. Очень полезное занятие для поцреотических расеянских придворных.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя admin

Re: Князь вернулся

Сообщение admin » Сегодня, 09:54

Князь писал(а):Судя по всему - форум ушел в небытие окончательно. Я вернулся - и ушел. Окончательно и бесповоротно.

Не, мы блокировали одно время регистрацию из-за дикой активности ботов. Сейчас вернули. Все оживет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Вернуться к началу
Аватара пользователя
admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя admin

Re: Князь вернулся

Сообщение admin » Сегодня, 09:54

Князь писал(а):Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?

Да!
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Новости Рязани на www.rzn.info/news»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость