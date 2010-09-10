Князь вернулся
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Князь вернулся
После долгого отсутствия вернулся один из пользователей форума, который на добровольных началах довольно много лет его модерировал, а затем добровольно (но и, в первую очередь, по убеждениям) от данной ноши отказался.
Последний раз редактировалось Князь 12 апр 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
И это пройдет...
Re: Князь вернулся
Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?
И это пройдет...
Re: Князь вернулся
Судя по всему - форум ушел в небытие окончательно. Я вернулся - и ушел. Окончательно и бесповоротно.
И это пройдет...
Re: Князь вернулся
На княжение тебе надо, а не форум модерировать. Есть какие перспективы в этом плане?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3690
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Князь вернулся
И чё? Всё уже давно протухло и сгнило...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Князь вернулся
Гордый князек покрутил носом и не решился авгиевы конюшни поразгребать. )))
Иди дальше, лижи путинской браве промежность. Очень полезное занятие для поцреотических расеянских придворных.
Иди дальше, лижи путинской браве промежность. Очень полезное занятие для поцреотических расеянских придворных.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Re: Князь вернулся
Князь писал(а):Судя по всему - форум ушел в небытие окончательно. Я вернулся - и ушел. Окончательно и бесповоротно.
Не, мы блокировали одно время регистрацию из-за дикой активности ботов. Сейчас вернули. Все оживет.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Re: Князь вернулся
Князь писал(а):Ну что, форум, поднимем убитый рейтинг? Уберем ботов и вернем .... довольно много просмотров?
Да!
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
8 сообщений • Страница 1 из 1
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