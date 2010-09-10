Сообщение Колхозник » 14 апр 2019, 19:17

На княжение тебе надо, а не форум модерировать. Есть какие перспективы в этом плане?

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)