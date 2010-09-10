Музыка для спорта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Музыка для спорта
Здравствуйте! Я наконец-то решила заняться спортом! Уже третий день бегаю по утрам и это здорово! Одна проблема - музыки не хватает. Вот и подумала - а как бы так сделать, чтобы с ютуба накачать любимых исполнителей, но в формате MP3? Это вообще реально? А то закинула бы на смартфон - все веселее было бы бегать
Re: Музыка для спорта
Конечно реально. Сама недавно искала как скачать музыку с ютуба. Сперва как увидела, что надо еще какую-то программу качать, то испугалась, что мне будет не разобраться. А оказалось, что все очень просто. даже ребенок разберется. Прогу установите, а дальше вообще элементарно - качать одной кнопкой можно будет
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя