Музыка для спорта

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Музыка для спорта

Сообщение Хойя » 14 апр 2019, 11:07

Здравствуйте! Я наконец-то решила заняться спортом! Уже третий день бегаю по утрам и это здорово! Одна проблема - музыки не хватает. Вот и подумала - а как бы так сделать, чтобы с ютуба накачать любимых исполнителей, но в формате MP3? Это вообще реально? А то закинула бы на смартфон - все веселее было бы бегать
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Музыка для спорта

Сообщение Raduznaya » 15 апр 2019, 21:12

Конечно реально. Сама недавно искала как скачать музыку с ютуба. Сперва как увидела, что надо еще какую-то программу качать, то испугалась, что мне будет не разобраться. А оказалось, что все очень просто. даже ребенок разберется. Прогу установите, а дальше вообще элементарно - качать одной кнопкой можно будет
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Музыка для спорта

Сообщение Venik » 35 минут назад

А вот еще расширение Savefrom поможет вам скачать с ютуба mp3 Это если кому то понравится запись с концерта или оригинальный микс с видеоролика.
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