Сообщение Хойя » 14 апр 2019, 11:07

Здравствуйте! Я наконец-то решила заняться спортом! Уже третий день бегаю по утрам и это здорово! Одна проблема - музыки не хватает. Вот и подумала - а как бы так сделать, чтобы с ютуба накачать любимых исполнителей, но в формате MP3? Это вообще реально? А то закинула бы на смартфон - все веселее было бы бегать