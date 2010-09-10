Разведение уток

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Разведение уток

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:39

Когда начинал разводить уток , то думал что ничего особенного в разведении нет. К корму не требовательны, на рост и привес сильно зависит от качества корма, в основном это комбикорм, за пару месяцев хорошего питания утки достигают веса в 3 кг. Но проблема может возникнуть в другом, без тщательного и правильного ухода за птицей могут возникнуть и заболевания. Ознакомившись с этой статьей: http://green-color.ru/4489-samye-opasny ... -utok.html которая помогла избежать опасных заболеваний.
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