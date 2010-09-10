Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я хочу собрать как можно больше металлических магнитов с изображением исторических личностей. Мне коллега по работе посоветовала просмотреть для сравнения несколько каталогов, а потом уже только решение окончательное принимать о покупке и здесь https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... nit-stalin я нашла магнит с изображением Сталина. Как вы считаете, стоит ли вот так сразу заказывать один только магнит или же купить как можно больше товаров из этой категории с изображением знаменитых людей? Буду вам очень признательна, за любые высказанные мнения, потому что для меня это очень важно.
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