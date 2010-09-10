Курс на продаже статей.

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Курс на продаже статей.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 15:44

Всем привет. В интернете много способов заработка. И один из таких является написание статей и их продажа. Здесь- https://rabotaip.ru/napisanie-tekstov/1 ... he-statey/ в этом курсе 1000 рублей в день на продаже статей . Здесь представлен текстовый документ с пошаговой инструкцией и иллюстрациями.
Видео с пошаговой записью того, как происходит работа, и с комментариями. От регистрации до получения денег.
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