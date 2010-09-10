Картины из монет
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Картины из монет
Здравствуйте. У меня возникла идея подарка для мамы, которая коллекционирует вот уже много лет монеты и банкноты. Хочу заказать картину из монет, видела такие, в интернете продаются и здесь https://www.numizmatik.ru/shopcoins/kartini-iz-monet в разделе, после недолгих поисков мне удалось найти подходящий вариант для дальнейшего приобретения. Вы как считаете, стоит ли ранее просмотреть отзывы о работе выбранной площадки или же можно сразу оформлять свой заказ? Интересно будет обсудить эту тему прямо сейчас и надеюсь, что вы тоже подключитесь к беседе.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей