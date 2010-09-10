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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 15 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Картины из монет Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 10:03 Здравствуйте. У меня возникла идея подарка для мамы, которая коллекционирует вот уже много лет монеты и банкноты. Хочу заказать картину из монет, видела такие, в интернете продаются и здесь https://www.numizmatik.ru/shopcoins/kartini-iz-monet в разделе, после недолгих поисков мне удалось найти подходящий вариант для дальнейшего приобретения. Вы как считаете, стоит ли ранее просмотреть отзывы о работе выбранной площадки или же можно сразу оформлять свой заказ? Интересно будет обсудить эту тему прямо сейчас и надеюсь, что вы тоже подключитесь к беседе. Вернуться к началу

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