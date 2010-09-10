Вывоз мусора
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Вывоз мусора
После ремонта дома остался строительный мусор, который нужно было куда-то деть. На этом сайте: https://glavmusor.ru/uslugi/vyvoz-stroitelnogo-musora/ компании ГлавМусор, которая занимается вывозом мусора в Москве и Московской области , подали заявку. Они сами все убрали, погрузили и вывезли, при этом взяли вообще небольшую сумму за услуги.
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