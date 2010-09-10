Загранпаспорт

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Iwanvolday
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Загранпаспорт

Сообщение Iwanvolday » 24 апр 2019, 20:20

Кто оформлял загранпаспорт онлайн, сколько времени это занимает? Какой самый быстрый способ это сделать? И где оформляли? На госуслугах?
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Загранпаспорт

Сообщение polpol » Сегодня, 11:31

Начать оформление загранпаспорта сейчас возможно в двух организациях. Подать заявление можете либо в отделах ФМС либо в офисах МФЦ. При оформлении загранпаспорта нового образца, к гражданам стали предъявлять более серьезные требования и обо всех нюансах данной процедуры вы можете узнать тут https://emigranto.ru/spravochnaya/zagra ... porta.html
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