Сообщение ВРУНГЕЛЬ » Вчера, 22:56

Сегодня (24.04.19) по Вести-Рязань

Типа полная отмена ТН для предпенсионеров (женщины 55, мужчины 60)



Журналюги опять слышат звон, а не знают где он?

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...