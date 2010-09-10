Транспортный налог

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Транспортный налог

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » Вчера, 22:56

Сегодня (24.04.19) по Вести-Рязань
Типа полная отмена ТН для предпенсионеров (женщины 55, мужчины 60)

Журналюги опять слышат звон, а не знают где он?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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