Недвижимость в Испании

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Недвижимость в Испании

Сообщение Мастер. » 55 минут назад

Всем привет. Меня волнует один только вопрос, куда стоит заглянуть, чтобы выбрать и купить дом на берегу моря. У меня никогда не было недвижимости за границей, поэтому такое желание ею обзавестись. Увидела тут https://solomarbellarealty.com/ru/doma- ... e-u-morya/ в разделе многочисленные варианты, и каждый из них доступен к покупке. Поэтому, решила с вами посоветоваться и спросить, какой бы вы на моём месте выбрали дом? Интересно будет прямо сейчас обсудить эту тему и надеюсь, что вам захочется высказаться, потому что для меня это очень важно.
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