Упражнения

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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Упражнения

Сообщение Пантерка » Вчера, 23:14

День всем добрый. Я тут всерьез озадачилась вопросом о похудении. Заметно ограничила себя в питании, решила заняться спортом. Нашла на ютубе классный комплекс упражнений. Хотела его скачать и заниматься каждый день, но никак не могу разобраться как там качать??
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Упражнения

Сообщение Holly » Вчера, 23:29

Да там все просто на самом деле, но есть одна хитрость. Дело в том, что сам сайт не предусматривает такую возможность, поэтому приходится воспользоваться специальной программой. Ну а как ее установите, то все просто будет. Просто сама недавно как раз искала информацию, как скачать с ютуба
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