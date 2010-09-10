Упражнения
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Упражнения
День всем добрый. Я тут всерьез озадачилась вопросом о похудении. Заметно ограничила себя в питании, решила заняться спортом. Нашла на ютубе классный комплекс упражнений. Хотела его скачать и заниматься каждый день, но никак не могу разобраться как там качать??
Re: Упражнения
Да там все просто на самом деле, но есть одна хитрость. Дело в том, что сам сайт не предусматривает такую возможность, поэтому приходится воспользоваться специальной программой. Ну а как ее установите, то все просто будет. Просто сама недавно как раз искала информацию, как скачать с ютуба
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