Сообщение Пантерка » Вчера, 23:14

День всем добрый. Я тут всерьез озадачилась вопросом о похудении. Заметно ограничила себя в питании, решила заняться спортом. Нашла на ютубе классный комплекс упражнений. Хотела его скачать и заниматься каждый день, но никак не могу разобраться как там качать??