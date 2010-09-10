Прокат авто в Испании
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Прокат авто в Испании
Здравствуйте. Я собираюсь провести свой отпуск в Испании, отдохнуть немного от привычной суеты и расслабиться. Подруга посоветовала просмотреть как можно больше предложений в интернете от разных компаний по аренде авто и я заглянула сюда https://solorentacar.com/ru/location/ar ... -barselone в раздел, там можно сразу оформить аренду любого автомобиля на необходимый период. Вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение первой, попавшейся на глаза компании, которая сдаётся в аренду авто за границей? Буду очень признательна за высказанные мнения.
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