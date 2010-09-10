Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 99 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Re: Бухгалтер Цитата Сообщение VasiLissa » Сегодня, 09:59 На https://explat.ru/blog/importirovat-sam ... nye-kamni/ я нашла статью о плюсах и минусах самостоятельного импорта и работы с подрядчиком. Там подробно расписаны типичные ошибки при самостоятельной работе: неправильная маркировка, несоответствие фактических данных декларации, отсутствие нужных разрешений и ошибки в расчёте таможенной стоимости. Также объясняется, в каких случаях выгоднее привлечь профессионалов, чтобы избежать штрафов и задержек. Информация помогла мне лучше понять риски и преимущества каждого подхода при организации импортных поставок. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»