Бухгалтер

Сообщение vladimirovich » 28 апр 2019, 00:58

Форумчане,посоветуйте пожалуйста,бух контору в Рязани нормальную, импорт
Re: Бухгалтер

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 09:59

На https://explat.ru/blog/importirovat-sam ... nye-kamni/ я нашла статью о плюсах и минусах самостоятельного импорта и работы с подрядчиком. Там подробно расписаны типичные ошибки при самостоятельной работе: неправильная маркировка, несоответствие фактических данных декларации, отсутствие нужных разрешений и ошибки в расчёте таможенной стоимости. Также объясняется, в каких случаях выгоднее привлечь профессионалов, чтобы избежать штрафов и задержек. Информация помогла мне лучше понять риски и преимущества каждого подхода при организации импортных поставок.
