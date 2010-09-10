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klonik Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Коучинг, комплексное обучение. Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:37



Широким спектром выбора о предоставлении тренингов для увеличения квалификации в разных бизнес сферах деятельности предлагает компания "БОСС ЭКСПЕРТ". Преимущественно распространенными на сегодняшний день являются бизнес курсы. Их задача - увеличить бизнес активность и улучшить навыки деловой активности сотрудника, которой наполнен всякий деловой процесс. Полезные тренинги предлагают специалисты центра услуг для бизнеса Коучинг, комплексное обучение.Широким спектром выбора о предоставлении тренингов для увеличения квалификации в разных бизнес сферах деятельности предлагает компания "БОСС ЭКСПЕРТ". Преимущественно распространенными на сегодняшний день являются бизнес курсы. Их задача - увеличить бизнес активность и улучшить навыки деловой активности сотрудника, которой наполнен всякий деловой процесс. Полезные тренинги предлагают специалисты центра услуг для бизнеса "БОСС ЭКСПЕРТ" Вернуться к началу

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