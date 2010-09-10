Коучинг, комплексное обучение.
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Коучинг, комплексное обучение.
Коучинг, комплексное обучение.
Широким спектром выбора о предоставлении тренингов для увеличения квалификации в разных бизнес сферах деятельности предлагает компания "БОСС ЭКСПЕРТ". Преимущественно распространенными на сегодняшний день являются бизнес курсы. Их задача - увеличить бизнес активность и улучшить навыки деловой активности сотрудника, которой наполнен всякий деловой процесс. Полезные тренинги предлагают специалисты центра услуг для бизнеса "БОСС ЭКСПЕРТ".
Широким спектром выбора о предоставлении тренингов для увеличения квалификации в разных бизнес сферах деятельности предлагает компания "БОСС ЭКСПЕРТ". Преимущественно распространенными на сегодняшний день являются бизнес курсы. Их задача - увеличить бизнес активность и улучшить навыки деловой активности сотрудника, которой наполнен всякий деловой процесс. Полезные тренинги предлагают специалисты центра услуг для бизнеса "БОСС ЭКСПЕРТ".
1 сообщение • Страница 1 из 1
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