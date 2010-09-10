Геотекстиль Дорнит - основные преимущества

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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Геотекстиль Дорнит - основные преимущества

Сообщение xKristinaxBond » Вчера, 21:54

Геотекстиль Дорнит представляет собой нетканое полотно, которое обладает высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, механическому и химическому воздействию, ультрафиолету, обладает высокой долговечностью.

Геотекстиль Дорнит применяют в качестве фильтрирующего, разделяющего и армирующего слоя в капитальном и дорожном строительстве. Также его широко используют в с/х для покрытия плантаций растений.

Источник - https://stk-uspeh.ru/geotekstil-dornit- ... om-dizayne

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