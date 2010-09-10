Геотекстиль Дорнит - основные преимущества
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- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Геотекстиль Дорнит - основные преимущества
Геотекстиль Дорнит представляет собой нетканое полотно, которое обладает высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, механическому и химическому воздействию, ультрафиолету, обладает высокой долговечностью.
Геотекстиль Дорнит применяют в качестве фильтрирующего, разделяющего и армирующего слоя в капитальном и дорожном строительстве. Также его широко используют в с/х для покрытия плантаций растений.
Источник - https://stk-uspeh.ru/geotekstil-dornit- ... om-dizayne
Геотекстиль Дорнит применяют в качестве фильтрирующего, разделяющего и армирующего слоя в капитальном и дорожном строительстве. Также его широко используют в с/х для покрытия плантаций растений.
Источник - https://stk-uspeh.ru/geotekstil-dornit- ... om-dizayne
1 сообщение • Страница 1 из 1
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