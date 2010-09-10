Клипы

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Клипы

Сообщение Мастер. » Сегодня, 09:23

Добрый день. Не так давно я начала слушать иностранную группу, которая уже давно завоевала популярность по всему миру. Roxette – это сочетание танцевальных мотивов, мощного вокала и ты невольно ставишь на повтор треки, чтобы они проигрывались в наушниках по кругу снова и снова. Я сюда https://mvclip.ru/artist/roxette заглянула и обнаружила коллекцию клипов, которые есть возможность просматривать бесплатно в любое время дня и ночи. Решила написать вам, чтобы посоветоваться и спросить, приходилось ли кому-то посещать именно этот сайт с клипами известных исполнителей? Или же вы предпочитаете пользоваться другими ресурсами?
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