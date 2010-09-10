Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 18 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Клипы Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 09:23 Добрый день. Не так давно я начала слушать иностранную группу, которая уже давно завоевала популярность по всему миру. Roxette – это сочетание танцевальных мотивов, мощного вокала и ты невольно ставишь на повтор треки, чтобы они проигрывались в наушниках по кругу снова и снова. Я сюда https://mvclip.ru/artist/roxette заглянула и обнаружила коллекцию клипов, которые есть возможность просматривать бесплатно в любое время дня и ночи. Решила написать вам, чтобы посоветоваться и спросить, приходилось ли кому-то посещать именно этот сайт с клипами известных исполнителей? Или же вы предпочитаете пользоваться другими ресурсами? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»