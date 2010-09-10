Служба

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Служба

Сообщение Viluar » 28 минут назад

Как думаете, к кому мне лучше обратитсья за ритуальными услугами, поискать какую-то частную компанию или же стоит заказать все в ритуальной службе в Москве https://ritual.ru/ ? Мне главное, чтобы все было надежно, ну и по возможности цены были лояльными.
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