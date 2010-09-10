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Viluar Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07 Служба Цитата Сообщение Viluar » 28 минут назад Как думаете, к кому мне лучше обратитсья за ритуальными услугами, поискать какую-то частную компанию или же стоит заказать все в ритуальной службе в Москве https://ritual.ru/ ? Мне главное, чтобы все было надежно, ну и по возможности цены были лояльными. Вернуться к началу

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