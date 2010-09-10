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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 16 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Займ в МФО Цитата Сообщение Buneyaz » 11 минут назад

ps. Сумма кредита 15 тыс. рублей, кредитная история пустая. Срок займа 20 дней. На что опираться при выборе МФО кроме процентной ставки и срока кредитования? Какие моменты и нюансы нужно учесть и какую вы можете посоветовать организацию? Желательно в которой сами брали или брали знакомые/друзья, а не просто где-то в рекламе услышали. Из представленных в данном https://zaimhub.com/ каталоге что можете порекомендовать?ps. Сумма кредита 15 тыс. рублей, кредитная история пустая. Срок займа 20 дней. Вернуться к началу

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