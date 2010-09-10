Займ в МФО

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Займ в МФО

Сообщение Buneyaz » 11 минут назад

На что опираться при выборе МФО кроме процентной ставки и срока кредитования? Какие моменты и нюансы нужно учесть и какую вы можете посоветовать организацию? Желательно в которой сами брали или брали знакомые/друзья, а не просто где-то в рекламе услышали. Из представленных в данном https://zaimhub.com/ каталоге что можете порекомендовать?
ps. Сумма кредита 15 тыс. рублей, кредитная история пустая. Срок займа 20 дней.
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