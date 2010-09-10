Товары для творчества
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Товары для творчества
Добрый день. Очень сложно найти торговую площадку, которая предлагает купить качественные и в то же время недорогие товары для творчества. Но я решила не опускать руки, продолжила искать, просматривать отзывы и выбор в итоге остановила на этом https://jbizhu.ru/ интернет магазине с многочисленным подразделами в которых представлены товары для творчества. Хочу научиться вышивать картины нитками. Скажите, часто ли вы в интернете заказываете товары подобного плана? Буду вам признательна за любые высказанные мнения, если вы поделитесь историями из жизни, потому что для меня это действительно актуальная тема.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Товары для творчества
Я онлайн не могу покупать, мне надо потрогать, пощупать. Очень важно качество материала для поделок. Я делаю цветы оригами, такие, как по линку. Очень важна плотность, цвета тоже вживую смотрятся иначе, чем на мониторе.
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