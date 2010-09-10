Медали

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Медали

Сообщение Мастер. » 23 минуты назад

Привет. Меня папа попросил в интернете поискать медали Организации службы Ведомства, он коллекционирует награды уже много лет и решил пополнить коллекцию новым разделом. В итоге, мне пришлось просмотреть очень внимательно для сравнения многочисленные каталоги, и я пока остановилась только на этом https://voenmag.ru/catalog/medali-organ ... -vedomstva разделе в котором представлены из бюджетной ценовой категории награды. Как вы считаете, стоит ли сотрудничество вести с незнакомой торговой площадкой или же лучше будет просмотреть отзывы о её работе в интернете? Заранее, спасибо, за высказанные мнения, потому что для меня это очень важно.
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