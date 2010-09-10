Куда пропали все пчелы ???
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Куда пропали все пчелы ???
Сейчас можно видеть обильное цветение вишен в городе, скоро яблони начнут, но все цветки стоят не тронуты нет не одной пчелы или шмеля... Раньше не неблюдал такого , обычно в метре от цветущего дерева был слышен шум пчел.
Как много человеку надо, когда у него все есть...
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