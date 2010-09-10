Сообщение Fermer » 41 минуту назад

Сейчас можно видеть обильное цветение вишен в городе, скоро яблони начнут, но все цветки стоят не тронуты нет не одной пчелы или шмеля... Раньше не неблюдал такого , обычно в метре от цветущего дерева был слышен шум пчел.

Как много человеку надо, когда у него все есть...