Вопрос по строительству новых зданий в непосредственной близости к уже построенным...
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Вопрос по строительству новых зданий в непосредственной близости к уже построенным...
Между моим 9-и этажным домом и проезжей частью улицы имеется участок площадью 2021 кв.м. Участок засажен деревьями и через него проходит асфальтированная пешеходная дорожка. Не смотря на то что участок уже лет 15 засажен деревьями, он не относится к объектам озеленения общего пользования города Рязани. (?)
Месяц назад участок неожиданно огородили строительным забором. Естественно перегородили пешеходную дорожку, что бы пройти надо или топать по грязи вдоль строительного забора или выходить на проезжую часть. (Все для людей!!!)
Мы обратились с вопросом в администрацию города - что происходит? Нам ответили, что участок отдали в аренду частному лицу для дальнейшего использования под строительство офиса.
Вопрос- что можно построить на такой маленькой территории?
Второй вопрос- а этот офис нам нужен? С другой стороны нашего же дома уже построили один офис.... И что? Стоит пустой ни кому не нужный...
Офис видимо очень необходим этому предпринимателю, но он выбрал очень неудачное место для его возведения. 10 метров от границы участка до стены 9-и этажного дома. Есть гарантия что при возведении фундамента вновь строящегося дома не поползет наш дом? Гарантии нет. При строительстве естественно будет вырублена березовая роща. Кому от этого польза? Только одному предпринимателю....
Дальше. Если посмотреть сверху на данную территорию, то видно что изгиб дома четко соответствует изгибу улицы, т.е. когда строились наши дома в соответствии с планом городской застройки ни о каком дополнительном офисе речь и не шла. И будет он тут смотреться как на корове седло.
Отсюда вывод - разрешение на строительство в данной зоне ни что иное как элемент коррупции....Кто может помогите советом, как с этим бороться?
Месяц назад участок неожиданно огородили строительным забором. Естественно перегородили пешеходную дорожку, что бы пройти надо или топать по грязи вдоль строительного забора или выходить на проезжую часть. (Все для людей!!!)
Мы обратились с вопросом в администрацию города - что происходит? Нам ответили, что участок отдали в аренду частному лицу для дальнейшего использования под строительство офиса.
Вопрос- что можно построить на такой маленькой территории?
Второй вопрос- а этот офис нам нужен? С другой стороны нашего же дома уже построили один офис.... И что? Стоит пустой ни кому не нужный...
Офис видимо очень необходим этому предпринимателю, но он выбрал очень неудачное место для его возведения. 10 метров от границы участка до стены 9-и этажного дома. Есть гарантия что при возведении фундамента вновь строящегося дома не поползет наш дом? Гарантии нет. При строительстве естественно будет вырублена березовая роща. Кому от этого польза? Только одному предпринимателю....
Дальше. Если посмотреть сверху на данную территорию, то видно что изгиб дома четко соответствует изгибу улицы, т.е. когда строились наши дома в соответствии с планом городской застройки ни о каком дополнительном офисе речь и не шла. И будет он тут смотреться как на корове седло.
Отсюда вывод - разрешение на строительство в данной зоне ни что иное как элемент коррупции....Кто может помогите советом, как с этим бороться?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Вопрос по строительству новых зданий в непосредственной близости к уже построенным
Добрый день.
Нами у Вас приобретено POS оборудование и программа Штрих-М Кассир.
Возникла необходимость изменить интерфейс причем без изменения Ваших алгоритмов работы. Мы в состоянии это сделать сами.
Т.е. разместить кнопки для работы с сенсорным экраном.
Вопрос: Будет ли это правомерно и возможны ли какие либо санкции сВашей стороны и Отдела К?
Если это не противоречит политике вашей компании то как можно вполне законно это сделать?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Нами у Вас приобретено POS оборудование и программа Штрих-М Кассир.
Возникла необходимость изменить интерфейс причем без изменения Ваших алгоритмов работы. Мы в состоянии это сделать сами.
Т.е. разместить кнопки для работы с сенсорным экраном.
Вопрос: Будет ли это правомерно и возможны ли какие либо санкции сВашей стороны и Отдела К?
Если это не противоречит политике вашей компании то как можно вполне законно это сделать?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Вопрос по строительству новых зданий в непосредственной близости к уже построенным
миня писала:При перестроении водитель должен уступить дорогу"Уступить дорогу не создавать помех" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость. транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Стоять можно
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Re: Вопрос по строительству новых зданий в непосредственной близости к уже построенным...
Сейчас все решает не закон, а деньги! И все же нужно оставаться человеком и иметь в виду мнение окружающих. Меня саму интересует какая компания может заняться строительством здания под фитнес центр, но участок у меня не вблизи многоэтажек, поэтому мой объект никому мешать не будет.
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