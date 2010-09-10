Сообщение Ioann4 » 13 май 2019, 22:39

Между моим 9-и этажным домом и проезжей частью улицы имеется участок площадью 2021 кв.м. Участок засажен деревьями и через него проходит асфальтированная пешеходная дорожка. Не смотря на то что участок уже лет 15 засажен деревьями, он не относится к объектам озеленения общего пользования города Рязани. (?)

Месяц назад участок неожиданно огородили строительным забором. Естественно перегородили пешеходную дорожку, что бы пройти надо или топать по грязи вдоль строительного забора или выходить на проезжую часть. (Все для людей!!!)



Мы обратились с вопросом в администрацию города - что происходит? Нам ответили, что участок отдали в аренду частному лицу для дальнейшего использования под строительство офиса.



Вопрос- что можно построить на такой маленькой территории?

Второй вопрос- а этот офис нам нужен? С другой стороны нашего же дома уже построили один офис.... И что? Стоит пустой ни кому не нужный...

Офис видимо очень необходим этому предпринимателю, но он выбрал очень неудачное место для его возведения. 10 метров от границы участка до стены 9-и этажного дома. Есть гарантия что при возведении фундамента вновь строящегося дома не поползет наш дом? Гарантии нет. При строительстве естественно будет вырублена березовая роща. Кому от этого польза? Только одному предпринимателю....

Дальше. Если посмотреть сверху на данную территорию, то видно что изгиб дома четко соответствует изгибу улицы, т.е. когда строились наши дома в соответствии с планом городской застройки ни о каком дополнительном офисе речь и не шла. И будет он тут смотреться как на корове седло.



Отсюда вывод - разрешение на строительство в данной зоне ни что иное как элемент коррупции....Кто может помогите советом, как с этим бороться?