Хочу просто поделиться
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Хочу просто поделиться
Друзья, хочу просто поделиться. Имею счастье жить в одном доме по улице "4 Мервинский проезд" с одним блогером.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БИРЮКОВ. МУЖСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. https://вконтакт/sciencelife
Очень хочу "внести" свою лепту в его пеар.
8 апреля 2019 года, понедельник. Вечером сидели на кухне всей семьей, с нами был маленький ребенок, внезапно услышали звуки, как будто кто-то режет собаку, звуки доносились снизу. Время было около 9 часов вечера. Ребенок собрался ложиться спать. Но очень испугался этих звуков, стал плакать, мол какое-то животное так дико кричит. Нас тоже эти звуки встревожили. Я понимаю, что это мои проблемы, но у меня очень сильно болела голова - неделя на работе началась тяжело. Я позвонил соседу рядом в дверь, мы прислушались, звуки доносились с периодичностью, но очень громко. Решили позвонить позвонить по 112, соединили с участковым, рассказали ситуацию, потом когда звук возобновился, поднесли телефон к полу. Участковый подтвердил, что звуки очень странные и похожи на стон собаки. Наш сосед прикинул, с какой квартиры они предположительно могут доноситься (писать тут номер я специально не буду). Несмотря на то, что не было еще 23 часов вечера, участковый пообещал разобраться. В итоге через 10 минут звуки прекратились совсем.
А вчера я узнал, что оказывается этот гражданин, что выше, является моим соседом по дому. Увидел видео, где он на своем канале записал стрим с использованием каких-то резиновых манков. Я понимаю, что гражданину, который нигде не работает, не понять, что люди должны отдыхать вечером после работы. Примечательно, что гражданин борется за ПРАВА СЕМЬИ (в интернете), а сам не давал уснуть ребенку!
Ссылка на этот стрим https://youtu.be/UbrMfbLJsbA
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БИРЮКОВ. МУЖСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. https://вконтакт/sciencelife
Очень хочу "внести" свою лепту в его пеар.
8 апреля 2019 года, понедельник. Вечером сидели на кухне всей семьей, с нами был маленький ребенок, внезапно услышали звуки, как будто кто-то режет собаку, звуки доносились снизу. Время было около 9 часов вечера. Ребенок собрался ложиться спать. Но очень испугался этих звуков, стал плакать, мол какое-то животное так дико кричит. Нас тоже эти звуки встревожили. Я понимаю, что это мои проблемы, но у меня очень сильно болела голова - неделя на работе началась тяжело. Я позвонил соседу рядом в дверь, мы прислушались, звуки доносились с периодичностью, но очень громко. Решили позвонить позвонить по 112, соединили с участковым, рассказали ситуацию, потом когда звук возобновился, поднесли телефон к полу. Участковый подтвердил, что звуки очень странные и похожи на стон собаки. Наш сосед прикинул, с какой квартиры они предположительно могут доноситься (писать тут номер я специально не буду). Несмотря на то, что не было еще 23 часов вечера, участковый пообещал разобраться. В итоге через 10 минут звуки прекратились совсем.
А вчера я узнал, что оказывается этот гражданин, что выше, является моим соседом по дому. Увидел видео, где он на своем канале записал стрим с использованием каких-то резиновых манков. Я понимаю, что гражданину, который нигде не работает, не понять, что люди должны отдыхать вечером после работы. Примечательно, что гражданин борется за ПРАВА СЕМЬИ (в интернете), а сам не давал уснуть ребенку!
Ссылка на этот стрим https://youtu.be/UbrMfbLJsbA
1 сообщение • Страница 1 из 1
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