Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Мебель

Сообщение Хойя » Вчера, 20:56

Привет всем. Занимаюсь бизнесом - владею мебельным цехом. Мне сейчас нужна кромка пвх 1мм - не подскажете, где найти надежного поставщика?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Мебель

Сообщение Raduznaya » 26 минут назад

Да у нас вроде есть строительные магазины в городе. Неужели нигде нет такого товара? Или вы оптом ищете, а не в розницу? Тогда в интернете надо смотреть
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость