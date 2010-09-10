Мебель
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Мебель
Привет всем. Занимаюсь бизнесом - владею мебельным цехом. Мне сейчас нужна кромка пвх 1мм - не подскажете, где найти надежного поставщика?
Re: Мебель
Да у нас вроде есть строительные магазины в городе. Неужели нигде нет такого товара? Или вы оптом ищете, а не в розницу? Тогда в интернете надо смотреть
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