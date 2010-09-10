Отель в Адлере

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Отель в Адлере

Сообщение Vita252 » 28 минут назад

Добрый день. Планирую через несколько недель поехать отдохнуть в Сочи( Адлер). И Мой выбор отеля остановился на этом https://gkkiparis.ru/. Кто уже там останавливался и проводил свой отдых? Что можете сказать за обслуживание и сервис?
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