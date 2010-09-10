Выписка из истории болезни

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Выписка из истории болезни

Сообщение staspavlov777 » 26 минут назад

Мне нужна выписка из истории болезни, сами понимаете какая. Скажите, где можно такую взять? Нужно в больницу идти и там уже как-то договариваться об этом всем? Или же, вот мне сказали вчера, что можно заказать просто на https://zakaz-spravki.com/. Как будет лучше и быстрее? Что думаете?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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