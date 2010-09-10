Выписка из истории болезни
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Выписка из истории болезни
Мне нужна выписка из истории болезни, сами понимаете какая. Скажите, где можно такую взять? Нужно в больницу идти и там уже как-то договариваться об этом всем? Или же, вот мне сказали вчера, что можно заказать просто на https://zakaz-spravki.com/. Как будет лучше и быстрее? Что думаете?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя