Торты

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Торты

Сообщение Хойя » Сегодня, 13:26

Всем привет. Занимаюсь тем, что пеку торты на заказ. Все клиенты довольны, все нравится. Но где брать новых клиентов? Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Торты

Сообщение Raduznaya » 2 минуты назад

Так странички то эти как-то продвигать надо. так что думаю, что проще искать фирму, которая занимается продвижением в соцсетях.
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