Сообщение Хойя » Сегодня, 13:26

Всем привет. Занимаюсь тем, что пеку торты на заказ. Все клиенты довольны, все нравится. Но где брать новых клиентов? Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?