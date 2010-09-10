Торты

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Торты

Сообщение Хойя » 21 май 2019, 13:26

Всем привет. Занимаюсь тем, что пеку торты на заказ. Все клиенты довольны, все нравится. Но где брать новых клиентов? Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Торты

Сообщение Raduznaya » 21 май 2019, 20:27

Так странички то эти как-то продвигать надо. так что думаю, что проще искать фирму, которая занимается продвижением в соцсетях.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Торты

Сообщение Пантерка » 21 май 2019, 23:04

Хойя писал(а):Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?

Ну так просто они и не появятся. Надо заниматься раскруткой, рекламой. Вы бы обратились в фирму, которая продвижением в соцсетях занимается. Вот в эту, например: https://ru.mrpopular.net Мы остались довольны сотрудничеством
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 16:49

Re: Торты

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 08:41

Можно в инстаграм создать страницу, на OLX выложить, визитки сделать и вкладывать в каждый заказ. И если вы действительно вкусно печете торты, то те люди что делали у вас заказ, будут рассказывать своим друзьям и так потянется цепочка.
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