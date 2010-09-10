Сообщение Яно4ка » Сегодня, 08:41

Можно в инстаграм создать страницу, на OLX выложить, визитки сделать и вкладывать в каждый заказ. И если вы действительно вкусно печете торты, то те люди что делали у вас заказ, будут рассказывать своим друзьям и так потянется цепочка.