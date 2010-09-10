Торты
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Торты
Всем привет. Занимаюсь тем, что пеку торты на заказ. Все клиенты довольны, все нравится. Но где брать новых клиентов? Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?
Re: Торты
Так странички то эти как-то продвигать надо. так что думаю, что проще искать фирму, которая занимается продвижением в соцсетях.
Re: Торты
Хойя писал(а):Хотела через соцсети, создала там свои странички, а клиентов нет. Что не так?
Ну так просто они и не появятся. Надо заниматься раскруткой, рекламой. Вы бы обратились в фирму, которая продвижением в соцсетях занимается. Вот в эту, например: https://ru.mrpopular.net Мы остались довольны сотрудничеством
Re: Торты
Можно в инстаграм создать страницу, на OLX выложить, визитки сделать и вкладывать в каждый заказ. И если вы действительно вкусно печете торты, то те люди что делали у вас заказ, будут рассказывать своим друзьям и так потянется цепочка.
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