Весы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Весы
Где можно купить весы для торговли с точными показателями в кг?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:41
Re: Весы
Купить торговые весы можно на этом сайте http://dvtechnotrade.com/catalog/category/torgovye-vesy . Сама покупала для магазина и мне понравилось, что у этой фирмы A&D весы могут запоминать до 500 единиц товара. В них высокая точность измерения, простой в освоении функционал, платформа из нержавеющей стали, большой яркий дисплей и многое другое. С такими весами работать намного проще, чем с обычными. Так что, смело заказывайте, ведь цена хорошая за такой качественный товар.
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