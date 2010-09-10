Сайты секс знакомств
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Сайты секс знакомств
Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
Re: Сайты секс знакомств
Мне кажется что и там есть шанс завести отношения!Но в реале проще!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Re: Сайты секс знакомств
Кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут https://intimdating.ru/otzivi можно почитать отзывы от пользователей таких сайтов. Я и сама хочу попробовать там зарегистрироваться. А то в последнее время совсем нет времени на одноразовые встречи. А организм то требует своё.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Сайты секс знакомств
Кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут https://intimdating.ru/otzivi можно почитать отзывы от пользователей таких сайтов. Я и сама хочу попробовать там зарегистрироваться. А то в последнее время совсем нет времени на одноразовые встречи. А организм то требует своё.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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