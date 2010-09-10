Сайты секс знакомств

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Сайты секс знакомств

Сообщение Алехандро Пенгер » 23 май 2019, 13:39

Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
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actmarket
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 май 2019, 17:00
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Re: Сайты секс знакомств

Сообщение actmarket » 25 май 2019, 17:11

Мне кажется что и там есть шанс завести отношения!Но в реале проще!
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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение VladimirRon » Сегодня, 16:17

Кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут https://intimdating.ru/otzivi можно почитать отзывы от пользователей таких сайтов. Я и сама хочу попробовать там зарегистрироваться. А то в последнее время совсем нет времени на одноразовые встречи. А организм то требует своё.
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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 16:17

Кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут https://intimdating.ru/otzivi можно почитать отзывы от пользователей таких сайтов. Я и сама хочу попробовать там зарегистрироваться. А то в последнее время совсем нет времени на одноразовые встречи. А организм то требует своё.
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