Сайты секс знакомств
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Сайты секс знакомств
Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
Re: Сайты секс знакомств
Мне кажется что и там есть шанс завести отношения!Но в реале проще!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Сайты секс знакомств
Кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут https://intimdating.ru/otzivi можно почитать отзывы от пользователей таких сайтов. Я и сама хочу попробовать там зарегистрироваться. А то в последнее время совсем нет времени на одноразовые встречи. А организм то требует своё.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Сайты секс знакомств
Алехандро Пенгер писал(а):Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
Вы правы...Шансы завести отношения через сайты знакомств минимальные, проще встретить реального человека. И не стесняйтесь - это лишнее и мешает...Конечно, сразу напирать тоже не стоит - просто начните с https://ryazan.tsmagazin.ru/products/ca ... ye-melochi приятных мелочей, а там всё будет:и секс, и дружба, и романтика...
Re: Сайты секс знакомств
Не понимаю такого.
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