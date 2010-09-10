Сайты секс знакомств
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Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Сайты секс знакомств
Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
Re: Сайты секс знакомств
Мне кажется что и там есть шанс завести отношения!Но в реале проще!
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Сайты секс знакомств
Алехандро Пенгер писал(а):Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
Вы правы...Шансы завести отношения через сайты знакомств минимальные, проще встретить реального человека. И не стесняйтесь - это лишнее и мешает...Конечно, сразу напирать тоже не стоит - просто начните с https://ryazan.tsmagazin.ru/products/ca ... ye-melochi приятных мелочей, а там всё будет:и секс, и дружба, и романтика...
Re: Сайты секс знакомств
Не понимаю такого.
Re: Сайты секс знакомств
А мобильное приложение для общения и знакомств Флиртограм у вас еще не установлено? Это приложение для регистрации не требует даже электронную почту. Флиртограм имеет интересный дизайн, массу услуг, приятную ценовую политику. Скачать приложение можно бесплатно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Сайты секс знакомств
Ну сайты секс знакомств звучит конечно хорошо, но почти все эти сайты либо фейковые либо платные. Сколько не искал, ничего хорошего не нашел. Пришел к тому что дейтвительно действительно проще и надёжнее проститутку заказать. Не вижу ничего зазорного в этом, сам заказывал на проститутки Пушкино, и вам советую))
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