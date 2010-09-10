Сайты секс знакомств

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Сайты секс знакомств

Сообщение Алехандро Пенгер » 23 май 2019, 13:39

Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.
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actmarket
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 май 2019, 17:00
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Re: Сайты секс знакомств

Сообщение actmarket » 25 май 2019, 17:11

Мне кажется что и там есть шанс завести отношения!Но в реале проще!
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение sasha@vera » 09 июн 2019, 21:43

Алехандро Пенгер писал(а):Ребята, реально ли на подобных сайтах завести какие-то отношения? Просто сколько уже про них слышал, но никаких подтверждений про их успешность не находил.

Вы правы...Шансы завести отношения через сайты знакомств минимальные, проще встретить реального человека. И не стесняйтесь - это лишнее и мешает...Конечно, сразу напирать тоже не стоит - просто начните с https://ryazan.tsmagazin.ru/products/ca ... ye-melochi приятных мелочей, а там всё будет:и секс, и дружба, и романтика...
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение Alekol » 19 июл 2019, 14:05

Не понимаю такого.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение polpol » 18 сен 2020, 10:24

А мобильное приложение для общения и знакомств Флиртограм у вас еще не установлено? Это приложение для регистрации не требует даже электронную почту. Флиртограм имеет интересный дизайн, массу услуг, приятную ценовую политику. Скачать приложение можно бесплатно.
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение vetrennaya » 21 окт 2020, 21:53

Ну сайты секс знакомств звучит конечно хорошо, но почти все эти сайты либо фейковые либо платные. Сколько не искал, ничего хорошего не нашел. Пришел к тому что дейтвительно действительно проще и надёжнее проститутку заказать. Не вижу ничего зазорного в этом, сам заказывал на проститутки Пушкино, и вам советую))
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Сайты секс знакомств

Сообщение РусланР » Сегодня, 15:11

Да нет конечно, о чем Вы говорите, какие отношения? Если это сайт знакомств, где люди ищут себе интрижки на одну ночь. Я никогда на таких не сижу, мне больше нравится спать с проститутками. Часто даже заказываю услугу вагинальный фистинг с проституткой Киева. Вы сможете получить по-настоящему интригующее интимное приключение.
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